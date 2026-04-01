Azamgarh News: विश्व हिंदू परिषद का झंडा हटाकर भीम आर्मी का झंडा लगाने पर हुआ बवाल, भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात



पुलिस ने तत्काल विवादित झंडे को हटवाकर स्थिति को शांत करने की कोशिश की। अधिकारियों ने बताया कि घटना में शामिल लोगों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत नहीं दी गई है, हालांकि पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। एहतियात के तौर पर क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और लगातार गश्त की जा रही है, ताकि दोबारा कोई तनाव की स्थिति न बने। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।