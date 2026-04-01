Azamgarh News: फर्जी डॉक्टर ने किया महिला का इलाज, स्थिति गंभीर, पुलिस ने किया गिरफ्तार



आरोप है कि गिरफ्तार व्यक्ति फर्जी डिग्री के आधार पर इलाज कर रहा था। इस संबंध में थाना अतरौलिया में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे मुखबिर की सूचना पर पीजीआई तिराहे के पास से बसहिया निवासी 37 वर्षीय मुकेश यादव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं का पालन किया गया।