Azamgarh News: जमीन कब्जाने के मामले में फंस गए गुरुजी, मुकदमा दर्ज

पीड़ित के अनुसार, 23 मार्च 2026 की सुबह करीब 4:30 बजे गांव के कुछ लोग बड़ी संख्या में उनके घर पहुंचे और जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करने लगे। आरोप है कि सभी लोग लाठी-डंडों और हथियारों से लैस थे। विरोध करने पर आरोपियों ने राजबहादुर यादव और उनके परिवार के साथ मारपीट की, जिसमें महिलाओं को भी चोटें आईं।