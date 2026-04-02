Azamgarh News: 13 साल बाद पति ने की दूसरी शादी, बेटी के साथ घर के बाहर धरने पर बैठी पत्नी



पीड़िता का कहना है कि ससुराल पक्ष ने उसे घर में प्रवेश नहीं करने दिया और विरोध करने पर घर बंद कर कहीं चले गए। महिला ने डायल 112 और स्थानीय थाना में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही उसने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए प्रशासन से मदद की भी अपील की है।

इस मामले में थाना प्रभारी का कहना है कि प्रकरण संज्ञान में है और प्रारंभिक रूप से यह वैवाहिक विवाद प्रतीत हो रहा है। शिकायत के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई