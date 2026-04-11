Azamgarh News: भू माफिया केसी राय के सभी ठिकानों पर नोटिक चस्पा

Crime News: जमीन के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में मुख्य आरोपी कृष्ण चंद्र राय के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शनिवार को आरोपी के सभी संभावित ठिकानों पर मुनादी कराई गई। इस दौरान स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक टीम ने लोगों को सूचित किया कि आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है और उसकी संपत्तियों की जानकारी प्रशासन को देने में सहयोग करें।