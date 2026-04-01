Azamgarh News: पुरानी जेल के सामने लावारिश हाल में युवक का मिला शव, हत्या की आशंका



सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस के साथ सिविल लाइन और रोडवेज चौकी की टीम घटनास्थल पर पहुंची और क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू कर दी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से जरूरी साक्ष्य एकत्र किए।

पुलिस के मुताबिक मृतक की उम्र करीब 35 से 36 वर्ष के बीच आंकी जा रही है। शव का चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण उसकी पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है। प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।