Azamgarh News: कक्षा में सो रहे मासूम को बंद कर घर चले गए शिक्षक, दो घंटे तक स्कूल में कैद रहा छात्र



जब काफी देर तक हिमांशु घर नहीं पहुंचा तो परिजन चिंतित हो उठे। मां ने अन्य बच्चों से पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद वह शाम करीब चार बजे विद्यालय पहुंचीं। वहां अंदर से बच्चे के रोने की आवाज सुनकर वह घबरा गईं और तुरंत ग्राम प्रधान को सूचना दी। ताला खुलवाने पर डरा-सहमा बच्चा बाहर निकाला गया।

घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है और दोषी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। उधर, बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव कुमार पाठक ने मामले को गंभीर बताते हुए प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद दोषी पाए जाने पर निलंबन सहित कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बीएसए ने यह भी स्पष्ट किया कि विद्यालय बंद होने के बाद शिक्षकों को कुछ समय तक परिसर में रुकना अनिवार्य है, लेकिन कई स्थानों पर इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है, जो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।