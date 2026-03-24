Azamgarh News: अर्टिगा की टक्कर से दो युवकों की दर्दनाक मौत, मचा कोहराम



घटना की जानकारी मिलते ही मृतकों के परिवारों में शोक की लहर दौड़ गई। गांव में भी मातम पसरा हुआ है और लोग इस हादसे से स्तब्ध हैं। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। थाना प्रभारी के अनुसार, मामले की जांच जारी है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।