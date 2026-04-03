50 हजार का इनामी गैंगस्टर फरीदाबाद से गिरफ्तार, 2 साल से दे रहा था पुलिस को चकमा

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी डीएलएफ क्राइम ब्रांच इलाके के पास मौजूद है। सूचना मिलते ही टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के समय आरोपी ने कोई विरोध नहीं किया। पूछताछ में पता चला कि राहुल यादव साल 2018 से संगठित अपराधों में शामिल रहा है। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर आजमगढ़ के कई इलाकों में वारदातें की हैं। पुलिस का दबाव बढ़ने पर वह अपने परिवार से अलग होकर फरीदाबाद में छिपकर रह रहा था।