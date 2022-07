बागपत आश्रम पहुंचा बाबा राम रहीम तो भक्तों को बड़ा दावा, असली बाबा किडनैप, क्या करेगी पुलिस, फैसला आज

Baba Gurmeet Ram Rahim: डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा रहीम को पेरौल पर जेल से रिहा किया था। लेकिन अब बाबा के असली और नकली होने पर समर्थकों का बड़ा दावा किया गया है।

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह अपनी पैरोल पर जेल से बाहर हैं। लेकिन इसी बीच बाबा राम रहीम को लेकर नया बवाल खड़ा हो गया है। जेल से बाहर आया राम रहीम असली है या नकली, इसकी जांच को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट आज सुनवाई होगी। बाबा के कुछ समर्थकों ने पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है कि जेल से रिहाई के बाद बागपत के बरनावा आश्रम में जो राम रहीम पहुंचे हैं वो असली नहीं, बल्कि उनका कोई हमशक्ल है। इसके लिए बकायदा दोनों के शारीरिक बनावट और व्यव्हार का फर्क बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि असली बाबा का अपहरण हो चुका है। जान की खतरे की आशंका जताई है।

Devotees told saccha Dera Sauda Baba Ram Rahim who came out of jail is fake