30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बगरू

डिग्गी-मालपुरा रोड पर अंडरपास निर्माण, जाम से मिलेगी राहत

जयपुर. सांगानेर क्षेत्र के डिग्गी-मालपुरा रोड पर लंबे समय से जाम की समस्या से जूझ रहे वाहन चालकों और राहगीरों के लिए राहत भरी खबर है। आखिर इस मार्ग पर दूसरा रेलवे अंडरपास बनाने का काम शुरू हो गया है। अंडरपास का शिलान्यास करीब दो साल पहले किया गया था, लेकिन निर्माण कार्य शुरू न [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बगरू

image

Ramakant Dadhich

Jan 30, 2026

अंडरपास का शुरू होता निर्माण कार्य।

अंडरपास का शुरू होता निर्माण कार्य।

जयपुर. सांगानेर क्षेत्र के डिग्गी-मालपुरा रोड पर लंबे समय से जाम की समस्या से जूझ रहे वाहन चालकों और राहगीरों के लिए राहत भरी खबर है। आखिर इस मार्ग पर दूसरा रेलवे अंडरपास बनाने का काम शुरू हो गया है। अंडरपास का शिलान्यास करीब दो साल पहले किया गया था, लेकिन निर्माण कार्य शुरू न होने से लोगों में निराशा थी। अब काम शुरू होने से रेनवाल मांजी, फागी, डिग्गी, मालपुरा और केकड़ी तक के हजारों लोगों को इस अंडरपास से जल्द राहत मिलेगी। वहीं डिग्गी रोड की सैकड़ों कॉलोनियों के हजारों वाशिंदों को भी इस अंडरपास से फायदा मिलेगा। रोजाना कामकाज, शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए आने-जाने वाले लोगों को अब जाम में नहीं फंसना पड़ेगा।

सुबह-शाम छह घंटे जाम, अटकती सांसें

डिग्गी-मालपुरा रोड पर वर्तमान में केवल एक ही अंडरपास है जिसकी चौड़ाई करीब 18 फीट है। इस संकरे अंडरपास से रोजाना लगभग 15 हजार वाहन गुजरते हैं। सुबह और शाम के व्यस्त समय में यहां तीन-तीन घंटे तक करीब 1 किमी तक जाम लगना आम बात है। कई बार तो एंबुलेंस और जरूरी सेवाओं के वाहन भी जाम में फंस जाते थे।

शिलान्यास के दो साल बाद शुरू हुआ काम

जानकारी के अनुसार 6 अक्टूबर 2023 को तत्कालीन जयपुर शहर सांसद ने रेलवे अधिकारियों की मौजूदगी में 9 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनने वाले अंडरपास का शिलान्यास किया था। उस समय लोगों को उम्मीद थी कि जल्द ही अंडरपास का काम शुरू होगा और जाम की समस्या खत्म होगी। लेकिन लगभग दो साल तक कोई काम नहीं हुआ। अब रेलवे ने निर्माण कार्य शुरू किया है।

दो अंडरपास होंगे तैयार

निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यहां सात-सात मीटर चौड़ाई के दो अंडरपास तैयार होंगे। इससे वाहनों की आवाजाही सुगम हो जाएगी और जाम की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। वर्तमान में संकरे अंडरपास के कारण बड़े वाहनों को निकलने में कठिनाई होती है और छोटी गाड़ियां भी फंस जाती हैं। नए अंडरपास बनने से यह समस्या दूर होगी।

मालपुरा से फागी तक के लोगों को फायदा

स्थानीय लोगों और आसपास के कस्बों के निवासियों ने पिछले 20 साल से इस मार्ग पर अंडरपास बनाने की मांग की थी। केकड़ी, मालपुरा, टोडारायसिंह, डिग्गी, फागी और अन्य कस्बों से जयपुर आने वाले हजारों लोगों के लिए यही एकमात्र रास्ता है। यहां बॉटलनेक के चलते लोग परेशान थे। अब काम शुरू होने से उनकी पुरानी मांग पूरी होने की उम्मीद है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 05:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Bagru / डिग्गी-मालपुरा रोड पर अंडरपास निर्माण, जाम से मिलेगी राहत
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बगरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सैटेलाइट अस्पताल: रिंग रोड पर घायलों के लिए बनेगा संजीवनी

चिकित्सालय का भवन।
बगरू

कौन है अयान अग्निहोत्री की गर्लफ्रेंड? जो बनेंगी सलमान खान के भांजे की पत्नी

कौन है अयान अग्निहोत्री की गर्लफ्रेंड? जो बनेंगी सलमान खान के भांजे की पत्नी
बॉलीवुड

हिंदी दिवस: हिंदी हमारी संस्कृति की आत्मा

एलबीएस महाविद्यालय में साहित्यिक क्लब का गठन
बगरू

कोटपूतली को जिले का नाम, पुराने जिलों में हो रहे काम

नए जिले का अधूरा वजूद
बगरू

स्कूल की दीवार पर लिखना होगा भोजन का मैन्यू

शाहपुरा के सकतपुरा राउमावि में भोजन करते विद्यार्थी।
बगरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.