डिग्गी-मालपुरा रोड पर अंडरपास निर्माण, जाम से मिलेगी राहत

जयपुर. सांगानेर क्षेत्र के डिग्गी-मालपुरा रोड पर लंबे समय से जाम की समस्या से जूझ रहे वाहन चालकों और राहगीरों के लिए राहत भरी खबर है। आखिर इस मार्ग पर दूसरा रेलवे अंडरपास बनाने का काम शुरू हो गया है। अंडरपास का शिलान्यास करीब दो साल पहले किया गया था, लेकिन निर्माण कार्य शुरू न होने से लोगों में निराशा थी। अब काम शुरू होने से रेनवाल मांजी, फागी, डिग्गी, मालपुरा और केकड़ी तक के हजारों लोगों को इस अंडरपास से जल्द राहत मिलेगी। वहीं डिग्गी रोड की सैकड़ों कॉलोनियों के हजारों वाशिंदों को भी इस अंडरपास से फायदा मिलेगा। रोजाना कामकाज, शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए आने-जाने वाले लोगों को अब जाम में नहीं फंसना पड़ेगा।