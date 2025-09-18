Patrika LogoSwitch to English

बगरू

स्कूल की दीवार पर लिखना होगा भोजन का मैन्यू

सप्ताह में एक दिन फल देने का है प्रावधान

Ramakant Dadhich

Sep 18, 2025

शाहपुरा के सकतपुरा राउमावि में भोजन करते विद्यार्थी।
शाहपुरा के सकतपुरा राउमावि में भोजन करते विद्यार्थी।

शाहपुरा.प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री पोषण योजना (मिड डे मील) के तहत दिए जाने वाले भोजन मैन्यू को अब स्कूल की दीवार पर लिखवाना होगा, ताकि बच्चों एवं अभिभावकों को भोजन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिल सके। जानकारी अनुसार प्रधानमंत्री पोषण (मिड डे मील) योजना के तहत राजकीय विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन के मैन्यू की वाल पेंटिंग व पौष्टिक, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन की उपलब्धता को लेकर मिड डे मील आयुक्त ने जिला कलक्टरों को निर्देश जारी किए है। प्रधानमंत्री पोषण योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को पौष्टिक, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाकर उनके स्वास्थ्य, पोषण स्तर एवं शैक्षिक उपस्थिति में सुधार करना है। विभाग द्वारा स्वीकृत साप्ताहिक भोजन का मैन्यू प्रत्येक विद्यालय की मुख्य दीवार पर पेंट से लिखवाना अनिवार्य किया है। यह पेंटिंग स्पष्ट, आकर्षक एवं विद्यार्थियों व अभिभावकों के लिए आसानी से पढ़ी जाने वाली होनी चाहिए। गौरतलब है कि मिड डे मील के तहत पहली कक्षा से 8वीं तक के बच्चों को मध्यान्ह का भोजन दिया जाता है। जिसमें पहली से पांचवीं तक के बच्चों के लिए 450 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन व कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए 700 कैलोरी व 20 ग्राम प्रोटिन होना आवश्यक है। सप्ताह में एक दिन विद्यार्थियों को फल दिया जाने का प्रावधान है।

Published on:

18 Sept 2025 05:39 pm

