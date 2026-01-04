कौन है अयान अग्निहोत्री की गर्लफ्रेंड? जो बनेंगी सलमान खान के भांजे की पत्नी

अयान अग्निहोत्री और सलमान खान (सोर्स: X)
Salman Khan Nephew Ayaan Agnihotri: बॉलीवुड के खान परिवार से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। साल 2026 की शुरुआत सलमान खान के घर वालों के लिए बेहद खास रही है। सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री ने अपनी लॉन्ग-टाइम गर्लफ्रेंड टीना रिझवानी के साथ सगाई कर ली है। बता दें, अयान ने सोशल मीडिया पर सगाई की खूबसूरत फोटो शेयर कर फैंस को ये जानकारी दी है, अब फैंस के मन में ये सवाल उठ रहा हैं कि आखिर कौन है टीना रिझवानी, जो सलमान खान की भांजे की पत्नी बनने वाली है।
अयान अग्निहोत्री ने इंस्टाग्राम पर अपनी मंगेतर टीना के साथ कई रोमांटिक फोटोज पोस्ट की हैं। एक फोटो में दोनों अपनी सगाई की अंगूठी फ्लॉन्ट करते दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में वे एक-दूसरे के साथ बेहद खुश नजर आ रहे हैं। अयान ने एक मजेदार और प्यारा कैप्शन देते हुए लिखा, "साल 2025 में मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को पीछे छोड़ दिया है।" इसका मतलब है कि अब टीना उनकी मंगेतर बन चुकी हैं।
जैसे ही अयान ने ये खबर शेयर की बॉलीवुड सितारों का कमेंट सेक्शन में बधाइयों का तांता लग गया। बता दें, मलाइका अरोड़ा ने टीना को चीयर किया, तो वहीं सोनाक्षी सिन्हा ने हैरानी भरे अंदाज में लिखा, "ओह माय गॉड! मैं तो बस देखती ही रह गई।" जहीर इकबाल ने भी अयान को भाई कहते हुए इस नई शुरुआत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दीं।
अयान से सगाई के बाद हर कोई जानना चाहता है कि खान परिवार की होने वाली बहू टीना रिझवानी कौन हैं। बता दें, टीना मुंबई की रहने वाली हैं और उन्होंने जय हिंद कॉलेज से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है। वो पिछले 10 सालों से बिजनेस और मार्केटिंग की फील्ड में एक्टिव हैं और खास बात ये है कि अयान और टीना न केवल निजी जिंदगी में साथ हैं, बल्कि साथ काम भी करते हैं। अयान ने साल 2022 में 'ब्लू एडवाइजरी' नाम की एक बिजनेस मैनेजमेंट कंपनी शुरू की थी। टीना इसी कंपनी में साल 2024 से बतौर 'हेड ऑफ कम्युनिकेशन' काम कर रही हैं।
इतना ही नहीं, अयान अग्निहोत्री, सलमान खान की बहन अलवीरा खान और फेमस फिल्म निर्माता-निर्देशक अतुल अग्निहोत्री के बेटे हैं। अयान ने साल 2024 में 'पार्टी फीवर' गाने के जरिए सिंगिंग की दुनिया में कदम रखा था। अब वे अपनी प्राइवेट लाइफ के इस नए सफर को लेकर बेहद उत्साहित हैं। फिलहाल, अयान और टीना की सगाई की फोटोज इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस इस जोड़ी को खूब प्यार दे रहे हैं।
