कौन है अयान अग्निहोत्री की गर्लफ्रेंड? जो बनेंगी सलमान खान के भांजे की पत्नी

अयान से सगाई के बाद हर कोई जानना चाहता है कि खान परिवार की होने वाली बहू टीना रिझवानी कौन हैं। बता दें, टीना मुंबई की रहने वाली हैं और उन्होंने जय हिंद कॉलेज से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है। वो पिछले 10 सालों से बिजनेस और मार्केटिंग की फील्ड में एक्टिव हैं और खास बात ये है कि अयान और टीना न केवल निजी जिंदगी में साथ हैं, बल्कि साथ काम भी करते हैं। अयान ने साल 2022 में 'ब्लू एडवाइजरी' नाम की एक बिजनेस मैनेजमेंट कंपनी शुरू की थी। टीना इसी कंपनी में साल 2024 से बतौर 'हेड ऑफ कम्युनिकेशन' काम कर रही हैं।