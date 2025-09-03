Patrika LogoSwitch to English

बगरू

जयपुर के केशोपुरा मंदिर में हुई चोरी का खुलासा, 4 बदमाश गिरफ्तार

मंदिर से चोरी मूर्तियां व चांदी के गहने बरामद

बगरू

Kashyap Avasthi

Sep 03, 2025

मंदिर से चोरी मूर्तियां व चांदी के गहने बरामद
मंदिर से चोरी मूर्तियां व चांदी के गहने बरामद

जयपुर. भांकरोटा पुलिस ने केशोपुरा स्थित प्राचीन श्रीगोपालजी और बावड़ी के बालाजी मंदिर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए डीएसटी टीम की मदद से 24 घंटे के पर्दाफाश कर चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की गई अष्टधातु की मूर्तियां, चांदी के छत्र और नकदी बरामद की है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल किया गया ट्रक भी जब्त किया गया है।
पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर पश्चिम हनुमान प्रसाद ने बताया कि 2 सितंबर को मंदिर के पुजारी रामस्वरूप शर्मा ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि चोर मंदिर के गर्भगृह से भगवान लड्डू गोपाल और राधाजी की बेशकीमती मूर्तियां, चांदी के छत्र, अलमारी से 85 हजार व दानपात्र से भी नकदी चुरा ले गए थे। भागते समय चोरों की पोटली से ठाकुरजी की मूर्ति पीपल के पेड़ के नीचे गिर गई थी, जिससे वह बच गई। यह पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई थी।
वारदात के बाद अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक सिंघल के निर्देशन व बगरू एसीपी हेमेंद्र शर्मा के नेतृत्व में भांकरोटा थानाधिकारी मनीष गुप्ता और डीएसटी टीम के साथ विशेष टीम का गठन किया। एसीपी हेमेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस टीमों ने सीसीटीवी फुटेज, टोल प्लाजा के फुटेज और तकनीकी मदद से चोरों का पीछा किया। आखिरकार पुलिस ने गिरोह के चारों सदस्यों को दौसा के बयाना रोड पर दबोच लिया। पुलिस ने उनके पास से चोरी की गई मूर्तियां, छत्र, नकदी और वारदात में प्रयुक्त ट्रक बरामद किया है।
योजनाबद्ध तरीके से करते थे वारदात
पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि यह गिरोह एक संगठित तरीके से काम करता है। ये लोग ट्रक साथ लेकर चलते हैं और सुनियोजित तरीके से मंदिर और घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कई अन्य चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात भी कबूली है।
इनको किया गिरफ्तार
भांकरोटा थानाधिकारी मनीष गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए बपरावाली, आगरा निवासी कुंदन सिंह केवट (58), हिमाईपुर आगरा निवासी अनिल केवट (33) मोहनपुरा-आगरा निवासी रघुवीर सिंह केवट व समसाबाद-आगरा निवासी हाकिम केवट (35) को गिरफ्तार किया गया है।

03 Sept 2025 11:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Bagru / जयपुर के केशोपुरा मंदिर में हुई चोरी का खुलासा, 4 बदमाश गिरफ्तार

