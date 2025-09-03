दूदू में नहीं सुधरे हालात, हर तरफ पानी बढ़ा रहा परेशानी

जयपुर. दूदू उपखंड के सेवा में लगातार बारिश के बाद परेशानी बढ़ती जा रही है। निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। दूदू-मालपुरा सड़क मार्ग पर करीब दो फीट तक पानी बह रहा है। खेत पानी से लबालब हैं। दूदू-मालपुरा रोड पर करीब 5 से 8 फीट तक गहरे कटाव लगने से सड़क क्षतिग्रस्त है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। एसडीएम मौजमाबाद बलवीर सिंह ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की अपील की है। पिछले चार दिनों से पूरा पावर हाउस पानी में डूबा हुआ है। बन्ना लाल चौधरी ने बताया कि दूदू से दवाएं लेकर सड़क पार करना जोखिम भरा हो गया है। सेवा पंचायत प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को राशन किट वितरण किए हैं।

बगरू क्षेत्र में एसडीएम ने लिया जायजा

बगरू. तेज बारिश के बाद बगरू के जलभराव वाले इलाकों में उपखण्ड अधिकारी सांगानेर हिम्मत सिंह व तहसीलदार कार्तिकेय लाटा ने जायजा लिया। वहीं बगरू नायब तहसीलदार स्नेहदीप संधू, पालिकाध्यक्ष मालूराम मीणा, बगरू पटवारी कमल कुमार भी साथ रहे। अधिकारियों ने बगरू नोगाडा ढाणी रोड स्थित कच्ची बस्ती को खाली करवाकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा। रीको की बंजारा बस्ती का निरीक्षण किया। इसके बाद रामसागर चिरोटा बांध पहुंचे। जहां बांध पर चादर चलने के बाद सड़क पर करीब डेढ़ से दो फीट बहता मिला। यहां आसपास रहने वाले लोगों को चेतावनी दी। थानाधिकारी मोतीलाल शर्मा को भी पुलिसकर्मी तैनात करने के निर्देश दिए।

फागी एसडीएम ने किया दौरा

फागी. उपखण्ड में लगातार हो रही बारिश को लेकर अधिकारियों ने गांवों में डेरा डाल दिया है। उपखण्ड अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि तहसीलदार जीवनराम शर्मा ने मांदी, परवण, लसाडिया, उपतहसीलदार निमेडा ताराचंद मेहरा ने निमेडा में मांसी नदी, निमेडा से जगन्नाथपुरा रपट, निमेडा से विमलपुरा रपट, निमेडा से श्रीरामगंज रपट, किशोरपुरा से मोरडी रपट, धुवालिया से समेलिया रपट एवं धुवालिया से मण्डप रपट का निरीक्षण किया। जिन रपटों पर पानी का बहाव तेज है उन्हें बंद कर दिया है। पालिका ईओ राजपाल बुनकर ने रामपुरा रेलवे, मदनपुरा, कंवरपुरा, सुल्तानिया रोड एवं राजकीय महाविद्यालय फागी का निरीक्षण किया।