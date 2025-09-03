Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बगरू

दूदू में नहीं सुधरे हालात, हर तरफ पानी बढ़ा रहा परेशानी

दूदू-मालपुरा सड़क मार्ग पर चल रही चादर

बगरू

Kashyap Avasthi

Sep 03, 2025

दूदू-मालपुरा सड़क मार्ग पर चल रही चादर
दूदू-मालपुरा सड़क मार्ग पर चल रही चादर

जयपुर. दूदू उपखंड के सेवा में लगातार बारिश के बाद परेशानी बढ़ती जा रही है। निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। दूदू-मालपुरा सड़क मार्ग पर करीब दो फीट तक पानी बह रहा है। खेत पानी से लबालब हैं। दूदू-मालपुरा रोड पर करीब 5 से 8 फीट तक गहरे कटाव लगने से सड़क क्षतिग्रस्त है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। एसडीएम मौजमाबाद बलवीर सिंह ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की अपील की है। पिछले चार दिनों से पूरा पावर हाउस पानी में डूबा हुआ है। बन्ना लाल चौधरी ने बताया कि दूदू से दवाएं लेकर सड़क पार करना जोखिम भरा हो गया है। सेवा पंचायत प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को राशन किट वितरण किए हैं।
बगरू क्षेत्र में एसडीएम ने लिया जायजा
बगरू. तेज बारिश के बाद बगरू के जलभराव वाले इलाकों में उपखण्ड अधिकारी सांगानेर हिम्मत सिंह व तहसीलदार कार्तिकेय लाटा ने जायजा लिया। वहीं बगरू नायब तहसीलदार स्नेहदीप संधू, पालिकाध्यक्ष मालूराम मीणा, बगरू पटवारी कमल कुमार भी साथ रहे। अधिकारियों ने बगरू नोगाडा ढाणी रोड स्थित कच्ची बस्ती को खाली करवाकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा। रीको की बंजारा बस्ती का निरीक्षण किया। इसके बाद रामसागर चिरोटा बांध पहुंचे। जहां बांध पर चादर चलने के बाद सड़क पर करीब डेढ़ से दो फीट बहता मिला। यहां आसपास रहने वाले लोगों को चेतावनी दी। थानाधिकारी मोतीलाल शर्मा को भी पुलिसकर्मी तैनात करने के निर्देश दिए।
फागी एसडीएम ने किया दौरा
फागी. उपखण्ड में लगातार हो रही बारिश को लेकर अधिकारियों ने गांवों में डेरा डाल दिया है। उपखण्ड अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि तहसीलदार जीवनराम शर्मा ने मांदी, परवण, लसाडिया, उपतहसीलदार निमेडा ताराचंद मेहरा ने निमेडा में मांसी नदी, निमेडा से जगन्नाथपुरा रपट, निमेडा से विमलपुरा रपट, निमेडा से श्रीरामगंज रपट, किशोरपुरा से मोरडी रपट, धुवालिया से समेलिया रपट एवं धुवालिया से मण्डप रपट का निरीक्षण किया। जिन रपटों पर पानी का बहाव तेज है उन्हें बंद कर दिया है। पालिका ईओ राजपाल बुनकर ने रामपुरा रेलवे, मदनपुरा, कंवरपुरा, सुल्तानिया रोड एवं राजकीय महाविद्यालय फागी का निरीक्षण किया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 10:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Bagru / दूदू में नहीं सुधरे हालात, हर तरफ पानी बढ़ा रहा परेशानी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट