नवाचारी शिक्षक ने बनाया ऐप, बजट की मुश्किल हुई आसान

यह कहानी सिर्फ एक ऐप की नहीं, बल्कि एक शिक्षक के जुनून और दूरदर्शिता की है। चतुर्भुज चौधरी ने देखा कि कैसे उनके साथी शिक्षक बजट की गणना करते समय घंटों माथापच्ची करते हैं। वे समझ गए कि अगर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया जाए तो यह काम आसान हो सकता है। छुट्टियों के दिनों में और देर रात तक जागकर उन्होंने इस ऐप को विकसित किया। उन्होंने इसमें ऐसे फीचर्स डाले, जो न केवल गणना को आसान बनाते थे, बल्कि गलतियों की संभावना को भी कम करते थे। गौरतलब है कि शिक्षक चतुर्भुज जाट वर्तमान में टोंक जिले के राजकीय सी.सै. स्कूल चौगाई में तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं तथा इन दिनों लावा स्कूल में जिले के लिए विभाग का बजट तैयार करने में जुटे हैं।