सैटेलाइट अस्पताल: रिंग रोड पर घायलों के लिए बनेगा संजीवनी

प्रहलादपुरा, शिवदासपुरा, माहला, मोहनपुरा, फागी रोड क्षेत्र और आसपास के गांवों के हजारों लोग अब तक छोटी-छोटी बीमारियों के लिए भी जयपुर शहर के बड़े अस्पतालों तक जाने को विवश थे। नए सैटेलाइट अस्पताल के शुरू होने से स्थानीय निवासियों को नजदीक ही बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि इलाज पर होने वाला अनावश्यक खर्च भी कम होगा। अस्पताल में ओपीडी, आईपीडी, आपातकालीन सेवाएं, जांच सुविधाएं, प्रसूति सेवाएं और आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था की गई है। इसे क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक ढांचे में तैयार किया गया है।