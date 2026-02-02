जयपुर जिले में शिक्षा को नई दिशा देंगे कंटेंट क्रिएटर लैब

शाहपुरा. बजट में देशभर के 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है। इस पहल से शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का अवसर प्राप्त होगा। जयपुर जिले के विद्यालयों और महाविद्यालयों में इन लैबों की स्थापना से स्थानीय छात्रों को विशेष लाभ होगा। अब तक ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को डिजिटल कंटेंट निर्माण, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और सोशल मीडिया प्रबंधन जैसी कौशलों के लिए बड़े शहरों या निजी संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन लैबों के माध्यम से यह सुविधाएं सीधे विद्यालयों और महाविद्यालयों में उपलब्ध होंगी।

