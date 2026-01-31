रोडवेज के सेवानिवृत्त कार्मिकों को नौकरी का फिर अवसर

कोटपूतली. कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे राजस्थान रोडवेज में अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फिर से सेवा का अवसर दिया जाएगा। यहां कोटपूतली आगार में परिचालकों के 20 पद रिक्त हैं। इन पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। स्थानीय आगार प्रबंधन को उच्च अधिकारियों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुबंध पर नियुक्त करने की अनुमति मिल गई है। लेकिन आगार प्रबंधक के यहां नियुक्ति के लिए अभी एक भी आवेदन नहीं आया है। सेवानिवृत कर्मचारियों को लगाने से परिचालक पद पर कर्मचारियों की कमी दूर होगी और संचालन सुचारू रहेगा।