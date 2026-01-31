रोडवेज के सेवानिवृत्त कार्मिकों को नौकरी का फिर अवसर

कोटपूतली में रोडवेज कार्यशाला व कार्यालय।
कोटपूतली. कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे राजस्थान रोडवेज में अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फिर से सेवा का अवसर दिया जाएगा। यहां कोटपूतली आगार में परिचालकों के 20 पद रिक्त हैं। इन पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। स्थानीय आगार प्रबंधन को उच्च अधिकारियों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुबंध पर नियुक्त करने की अनुमति मिल गई है। लेकिन आगार प्रबंधक के यहां नियुक्ति के लिए अभी एक भी आवेदन नहीं आया है। सेवानिवृत कर्मचारियों को लगाने से परिचालक पद पर कर्मचारियों की कमी दूर होगी और संचालन सुचारू रहेगा।
परिचालक पद पर ही होगी नियुक्ति
सेवानिवृत्त परिचालकों को निश्चित पारिश्रमिक के आधार पर मार्ग ड्यूटी पर लगाया जाएगा। उन्हें 18 हजार रुपए का निश्चित मानदेय दिया जाएगा। नियुक्ति केवल परिचालक के लिए ही की जाएगी। चालक सहित अन्य रिक्त पदों पर सेवानिवृत कर्मचारियों को नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा गत दिनों 500 परिचालकों की भर्ती में से दस स्थाई परिचालक कोटपूतली आगार को मिलेंगे। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए 7 नई बसे भी आवंटित की गई है। कुछ दिनों में आगार कार्यशाला में पहुंचने की उम्मीद है।
शुरूआत में एक वर्ष का अनुबंध
सेवानिवृत कर्मचारियाें का प्रारंभ में यह अनुबंध एक वर्ष के लिए होगा। संतोषजनक कार्य पाए जाने पर इसे अगले वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। जरूरत होने पर 65 वर्ष की आयु के बाद भी चिकित्सा परीक्षण और समिति की अनुशंसा पर प्रबंध निदेशक स्तर से अनुबंध बढ़ाया जा सकेगा।
बड़ी खबरेंView All
बगरू
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग