अच्छी बारिश से गेहूं का रकबा बढ़ा, सरसों-चना पिछड़े

जयपुर. रबी सीजन 2025-26 में सांगानेर सहायक निदेशक कृषि के अधीन क्षेत्र सांगानेर, चाकसू, बस्सी, तूंगा, कोटखावदा, माधोराजपुरा और फागी क्षेत्र में इस बार मौसम ने खेती की दिशा बदल दी है। अक्टूबर के आखिर तक हुई लगातार बारिश ने खेतों में नमी बनाए रखी, जिससे गेहूं की बुवाई में किसानों ने अपेक्षा से कहीं अधिक उत्साह दिखाया। गेहूं का रकबा लक्ष्य से करीब 27 फीसदी अधिक दर्ज हुआ और उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। हालांकि, यही बारिश सरसों और चने की फसल के लिए चुनौती साबित हुई। खेतों में देर तक नमी रहने से सरसों की बुवाई लक्ष्य से केवल 5 फीसदी ही बढ़ पाई, जबकि चने की फसल बुरी तरह प्रभावित होकर लक्ष्य से लगभग 25 फीसदी कम रही। रबी सीजन 2025-26 में सांगानेर, चाकसू, बस्सी और तूंगा क्षेत्र में किसानों का रुझान गेहूं की ओर अधिक रहा है।

