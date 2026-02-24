खेती का बदल रहा ‘जायका’, मसाला उपज का ‘स्वाद’ ले रहे किसान

जयपुर. टोंक जिले के मालपुरा उपखंड के सैकड़ों किसान अब सरसों और गेहूं जैसी पारंपरिक रबी फसलों को छोड़ मसाला फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। कलौंजी, सौंफ, जीरा, धनिया, मैथी और इसबगोल जैसी मसाला उपज न केवल खेतों में हरियाली बिखेर रही है, बल्कि किसानों की आमदनी का स्वाद भी बदल रही है। करीब 1600 हैक्टेयर (लगभग 6400 बीघा) भूमि पर मसाला फसलें लहलहा रही है। लावा, चबराना, भैरूंपुरा, कड़ीला, गुरुदयालपुरा, चावंडिया, चांदसेन और अंबापुरा सहित आसपास के कई गांवों में वातावरण इस खेती के लिए अनुकूल साबित हो रहा है। आने वाले वर्षों में मालपुरा उपखंड मसाला उत्पादन के नए केंद्र के रूप में उभर सकता है।