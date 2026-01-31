प्रदेश में सवा दो लाख से ज्यादा बुजुर्गों की अटकेगी पेंशन?

जयपुर. प्रदेश में सरकारी पेंशनरों के लिए वार्षिक प्रक्रिया जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तय की गई थी, लेकिन समय सीमा बीतने के बावजूद प्रदेश के दो लाख से अधिक पेंशनरों ने यह अनिवार्य दस्तावेज जमा नहीं कराया है। स्थिति यह है कि कुल 5,85,738 पेंशनरों में से केवल 3,13,246 ने ही अब तक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जबकि 2,37,019 पेंशनर इससे वंचित रह गए हैं। विभाग की ओर से भले ही पेंशन रोकने के आदेश फिलहाल जारी नहीं हुए हों, लेकिन विभागीय सूत्रों का कहना है कि यदि जल्द दस्तावेज अपडेट नहीं किए गए तो दिसंबर के बाद की पेंशन पर संकट खड़ा हो सकता है।जयपुर जिले में 25 फीसदी शेष