बालाघाट

ठंड से बचने अलाव ताप रहा था मजदूर, अचानक लपटों में गिरा, मौत

जिला अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Dec 28, 2025

जिला अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम

जिला अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम

कड़ाके की ठंड से बचने आग ताप रहे एक मजदूर की आग में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। यह हृदय विदारक घटना लामता थाना क्षेत्र अंतर्गत चरेगांव चौकी के रैयतवाड़ी गांव की है। गंभीर रूप से झुलसे युवक को परिजन तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान सरोज अड़मे (40) के रूप में हुई है।

डॉक्टर की सूचना पर अस्पताल चौकी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई की तथा पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक की पत्नी सुनीता अड़मे ने बताया कि यह घटना शुक्रवार रात करीब 9 बजे की है। वह अपने बेटे विशाल 15 वर्ष और बेटी विशाखा 5 वर्ष के साथ घर के अंदर भोजन कर रही थीं, जबकि उनके पति सरोज आंगन में आग ताप रहे थे। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं हो सकी कि उनके पति कैसे आग में गिर गए। कुछ देर बाद जब वह आंगन में पहुंचीं तो देखा कि सरोज आग में गिरे हुए थे और बुरी तरह झुलस चुके थे।

उन्होंने तुरंत आसपास के लोगों को बुलाया और ए बुलेंस की मदद से उन्हें रात में ही जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सरोज अड़मे मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनकी अचानक मौत से पत्नी सुनीता, बेटा विशाल और बेटी विशाखा के सिर से कमाने वाले का साया उठ गया है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है।
प्रारंभिक जांच में यह संभावना जताई जा रही है कि सरोज शराब के नशे में था और आग तापते समय संतुलन बिगडऩे से आग में गिर गया होगा। वह गंभीर रूप से झुलस गया होगा। हालांकि पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। अस्पताल चौकी ने बताया कि युवक को गंभीर रूप से झुलसी अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को फ्रीजर में सुरक्षित रखवाया गया था। शनिवार को पंचनामा और पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले की आगे की जांच चरेगांव चौकी पुलिस द्वारा की जा रही है।

Published on:

28 Dec 2025 03:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / ठंड से बचने अलाव ताप रहा था मजदूर, अचानक लपटों में गिरा, मौत

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

