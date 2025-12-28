ठंड से बचने अलाव ताप रहा था मजदूर, अचानक लपटों में गिरा, मौत

उन्होंने तुरंत आसपास के लोगों को बुलाया और ए बुलेंस की मदद से उन्हें रात में ही जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सरोज अड़मे मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनकी अचानक मौत से पत्नी सुनीता, बेटा विशाल और बेटी विशाखा के सिर से कमाने वाले का साया उठ गया है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है।

प्रारंभिक जांच में यह संभावना जताई जा रही है कि सरोज शराब के नशे में था और आग तापते समय संतुलन बिगडऩे से आग में गिर गया होगा। वह गंभीर रूप से झुलस गया होगा। हालांकि पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। अस्पताल चौकी ने बताया कि युवक को गंभीर रूप से झुलसी अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को फ्रीजर में सुरक्षित रखवाया गया था। शनिवार को पंचनामा और पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले की आगे की जांच चरेगांव चौकी पुलिस द्वारा की जा रही है।