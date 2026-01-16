स्वम को जिंदा साबित करने सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहीं महिला, जाने क्या है मामला

जिले की खैरलांजी जनपद की ग्राम पंचायत सावरी से एक गंभीर प्रशासनिक लापरवाही का मामला सामने आया है। बताया गया कि रोजगार सहायक की कथित गलत जांच रिपोर्ट में सावरी निवासी रमुला अटराहे को समग्र पोर्टल में मृत घोषित कर दिया गया है। रमुला को शासकीय योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो गया है। स्वयं को जीवित साबित करने रमुला सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रही है, लेकिन पोर्टल में वह स्वयं को जीवित साबित नहीं कर पाईं है। पूरा मामला सामने आने पर वरिष्ठ अधिकारी सुधार कार्य करवाए जाने की बात कह रहे हैं। वहीं पीडि़त पक्ष में रमुला और पूरा परिवार परेशान है।