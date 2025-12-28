मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक़ अवसंरचना योजना से बदली तस्वीर

विभागीय कार्य योजना 2025-26 के तहत शनिवार को जिले के डोंगरमाली क्षेत्र में 5 एमवीए से बढ़ाकर 10 एमवीए पावर ट्रांसफार्मर उर्जीकृत किया गया। अधीक्षण अभियंता अमित कुमार के मार्गदर्शन में वारासिवनी संभाग अंतर्गत वितरण केंद्र डोंगरमाली के 33/11 केव्ही उपकेंद्र में यह कार्य संपन्न हुआ। यह जिले का प्रथम 10 एमवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर है।

कार्यक्रम में विधायक विवेक पटेल, कार्यपालन अभियंता बीएल भैना, चंद्रहास चंद्राकर, राहुल तुरकर, शैलेश पटले, राजीव रंजन, मनोज ठाकरे, जितेंद्र राणा और समस्त कर्मचारियों की उपस्थिति रही। इस क्षमता वृद्धि से डोंगरमाली क्षेत्र के लगभग 32 ग्रामों के 15305 उपभोक्ताओं को अब उच्च गुणवत्ता वाली विद्युत आपूर्ति मिल सकेगी।