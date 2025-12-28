मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक़ अवसंरचना योजना से बदली तस्वीर

कटोरी, भुतहा टोला मार्ग बनने से मिलेगी विकास की नई राह
मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक़ अवसंरचना योजना के तहत जिले के किरनापुर विकासखंड में विकास की एक नई इबारत लिखी गई है। कटोरी से भुतहा टोला तक 1.50 करोड़ की लागत से 3 किमी 200 मीटर लंबी बीटी सडक़ का निर्माण पूर्ण किया गया है। सडक़ बनने से ग्रामीणों की वर्षों की आवागमन की समस्या से राहत मिली है।
अब तक कच्चे और दुर्गम मार्ग के कारण ग्रामीणों को दैनिक आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बारिश के दिनों में यह रास्ता बंद हो जाता था, बच्चों की पढ़ाई, मरीजों का इलाज और किसानों की उपज का बाजार तक पहुंचना कठिन हो जाता था। अब पक्की सडक़ के निर्माण से दोनों गांवों की तस्वीर बदल गई है।
बताया गया कि यह सडक़ केवल दो गांवों को जोडऩे वाला मार्ग नहीं, बल्कि विकास और खुशहाली का सेतु बन गई है। किसानों के लिए अब अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाना आसान हो गया है। उन्हें बेहतर दाम मिल रहे हैं। गांव के बच्चों को स्कूल आने-जाने में सुविधा हो रही है और व्यापारियों की पहुंच गांव तक आसान हो गई है। गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए अस्पताल तक समय पर पहुंचाने में जननी एक्सप्रेस जैसी आपातकालीन सेवाएं भी बिना किसी बाधा के गांव तक पहुंच सकेंगी।
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 02 के कार्यपालन यंत्री मनोज धुर्वे ने बताया कि सडक़ निर्माण के दौरान स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिले, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिला। निर्माण कार्य में स्थानीय श्रमिकों की भागीदारी ने योजना को जनसहभागिता का स्वरूप दिया। ग्रामीणों ने इस विकास कार्य के लिए शासन-प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। अब कटोरी और भुतहा टोला के बीच दूरी केवल किलोमीटरों की नहीं रही, बल्कि विकास और खुशहाली की राह बन गई है।
विभागीय कार्य योजना 2025-26 के तहत शनिवार को जिले के डोंगरमाली क्षेत्र में 5 एमवीए से बढ़ाकर 10 एमवीए पावर ट्रांसफार्मर उर्जीकृत किया गया। अधीक्षण अभियंता अमित कुमार के मार्गदर्शन में वारासिवनी संभाग अंतर्गत वितरण केंद्र डोंगरमाली के 33/11 केव्ही उपकेंद्र में यह कार्य संपन्न हुआ। यह जिले का प्रथम 10 एमवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर है।
कार्यक्रम में विधायक विवेक पटेल, कार्यपालन अभियंता बीएल भैना, चंद्रहास चंद्राकर, राहुल तुरकर, शैलेश पटले, राजीव रंजन, मनोज ठाकरे, जितेंद्र राणा और समस्त कर्मचारियों की उपस्थिति रही। इस क्षमता वृद्धि से डोंगरमाली क्षेत्र के लगभग 32 ग्रामों के 15305 उपभोक्ताओं को अब उच्च गुणवत्ता वाली विद्युत आपूर्ति मिल सकेगी।
इस कार्य का महत्व विशेष रूप से उस क्षेत्र में है, जहां कलेक्टर मृणाल मीना की जनसुनवाई में लगातार डोंगरमाली क्षेत्र से विद्युत आपूर्ति की समस्याएं आ रही थीं। इस कार्य के पूरा होने के बाद क्षेत्रवासियों ने खुशी व्यक्त की। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम जनता ने विद्युत विभाग की तत्परता और समर्पण की सराहना की।
