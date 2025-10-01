आयुर्वेदिक दवाईयों से बीमारी ठीक करने का झांसा देकर 5 लोगों से ठगे सवा 2 लाख

पीडि़त नागरिकों ने की पुलिस थाना में शिकायत
आयुर्वेदिक दवाईयों से बीमारी ठीक करने का झांसा देकर 5 लोगों से करीब सवा 2 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। बताया गया कि आयुर्वेदिक दवाईयों से बीमारियों को ठीक करने का दावा कर एक व्यक्ति ने बालाघाट के 3 व कटंगी और बुदबुदा के एक-एक व्यक्ति से लगभग 2 लाख 26500 रुपए की ठगी कर ली गई है। पीडि़ता निशा खांडेकर ने बताया कि उनके पति को जीभ का कंैसर है। उन्होंने इलाज के लिए अपने रिश्तेदारों से संपर्क किया, बताया कि बुदबुदा में 6 से 7 माह से लगातार एक आयुर्वेदिक चिकित्सक आ रहा है, जो दवाईयां देता हैं। वह कोटवार विनोद मेश्राम के निवास स्थान पर उस आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिली। तथाकथित चिकित्सक समस्या पूछी और इलाज के लिए 1 लाख 30 हजार का खर्चा बताया। मेरे द्वारा जब पहले दवाई देने और असर देखने की बात कही गई, तो चिकित्सक ने मुझे पहले राशि देने की बात कही। 30 हजार की पहली किस्त देने पर उनके द्वारा एक बाटल में काढा और 2 प्रकार की दवाई दी गई। दूसरे दिन 1 लाख रुपए राशि चिकित्सक को दे दी गई। इसके बाद इस दवाई का कोई असर नहीं हुआ, उल्टा दुष्प्रभाव देखने को मिला।
निशा के अनुसार उहोंने आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क किया और राशि लौटाने की बात कही, तो उसने 30 हजार रुपए की राशि वापस लौटाई और शेष राशि एक लाख शीघ्र देने की बात कही। लेकिन वह सिर्फ तारीख पे तारीख देता रहा और फिर मोबाईल बंद कर लिया।
बालाघाट बूढ़ी निवासी धनीराम मेश्राम ने बताया कि उनका बालक मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और पत्नी को पीत्ताशय, पथरी व पाईल्स की बीमारी हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक द्वारा एक मुश्त 50 हजार की राशि मांगी गई और धीरे-धीरे दवाई देने की बात कही गई। जिस पर धनीराम ने ग्राम बुदबुदा में 20 हजार व बालाघाट में 30 हजार रुपए की राशि उसे दी गई। जब दवाई का कुछ असर देखने नहीं मिला। तब चिकित्सक को फोन किया, पहले तो मोबाईल फोन बंद आया। लेकिन एक दिन वह बालाघाट के किसी होटल के सामने नजर आया, जिस पर धनीराम ने चिकित्सक को पकड़ कर घर लेकर गए। तब चिकित्सक ने दो से तीन दिन में राशि देने की बात कही। लेकिन आज तक ना चिकित्सक का पता है और ना ही राशि का।
आयुर्वेदिक चिकित्सक ने इन दोनों के अलावा कटंगी के वार्ड नंबर 12 निवासी दोसेन्द्र चैतराम वासनिक से 17 हजार, बालाघाट बूढ़ी निवासी योगेन्द्र दौलतराय गढ़पाल से 33 हजार और बालाघाट वार्ड 1 बूढ़ी निवासी हंसराज मनीराम डोंगरे से 26500 रुपए की राशि इलाज के नाम से ले ली। खास बात यह है कि इन पांचों पीडि़तों में से किसी को भी उक्त चिकित्सक का नाम व पता ठिकाना मालूम नहीं है। सभी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं जिलेवासियों से अपील की है कि ऐसे बिना डिग्री व फर्जी चिकित्सक के झांसे में न आएं।
