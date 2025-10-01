आयुर्वेदिक दवाईयों से बीमारी ठीक करने का झांसा देकर 5 लोगों से ठगे सवा 2 लाख

आयुर्वेदिक दवाईयों से बीमारी ठीक करने का झांसा देकर 5 लोगों से करीब सवा 2 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। बताया गया कि आयुर्वेदिक दवाईयों से बीमारियों को ठीक करने का दावा कर एक व्यक्ति ने बालाघाट के 3 व कटंगी और बुदबुदा के एक-एक व्यक्ति से लगभग 2 लाख 26500 रुपए की ठगी कर ली गई है। पीडि़ता निशा खांडेकर ने बताया कि उनके पति को जीभ का कंैसर है। उन्होंने इलाज के लिए अपने रिश्तेदारों से संपर्क किया, बताया कि बुदबुदा में 6 से 7 माह से लगातार एक आयुर्वेदिक चिकित्सक आ रहा है, जो दवाईयां देता हैं। वह कोटवार विनोद मेश्राम के निवास स्थान पर उस आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिली। तथाकथित चिकित्सक समस्या पूछी और इलाज के लिए 1 लाख 30 हजार का खर्चा बताया। मेरे द्वारा जब पहले दवाई देने और असर देखने की बात कही गई, तो चिकित्सक ने मुझे पहले राशि देने की बात कही। 30 हजार की पहली किस्त देने पर उनके द्वारा एक बाटल में काढा और 2 प्रकार की दवाई दी गई। दूसरे दिन 1 लाख रुपए राशि चिकित्सक को दे दी गई। इसके बाद इस दवाई का कोई असर नहीं हुआ, उल्टा दुष्प्रभाव देखने को मिला।

निशा के अनुसार उहोंने आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क किया और राशि लौटाने की बात कही, तो उसने 30 हजार रुपए की राशि वापस लौटाई और शेष राशि एक लाख शीघ्र देने की बात कही। लेकिन वह सिर्फ तारीख पे तारीख देता रहा और फिर मोबाईल बंद कर लिया।