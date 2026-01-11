1.20 करोड़ से बन रहा सब स्टेशन, तकनीकी अमला नदारद

आरडीएसएस योजना
बालाघाट. बैहर रोड पर मरारी मोहल्ला के पास मुख्य सडक़ किनारे आबकारी के पुराने वेयर हाउस परिसर में बिजली कंपनी का सब स्टेशन बन रहा है। यह सब स्टेशन आरडीएसएस योजना से 1.20 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। वर्तमान में कंट्रोल रूम का कार्य चल रहा है। परिसर में ट्रांसफारर्मर लाकर रखा गया है।
खास है कि बिना तकनीकी अमले की उपस्थिति में इसका निर्माण कराया जा रहा है। कांक्रीट व लोहा की गुणवत्ता जांचने मौके पर कोई प्रयोगशाला नहीं है। जिस सीमेंट के ईंट का प्रयोग कंट्रोल रूम बनाने में किया जा रहा है। उसकी गुणवत्ता पर भी जानकारों ने सवाल खड़े किए हैं। मौके पर तकनीकी अमले का कोई जिम्मेदार नहीं मिला, जो इस संबंध में कुछ बता सकें। मौके पर कोई बोर्ड भी नहीं लगा है, जिससे यह ज्ञात हो सकें कि क्या निर्माण किया जा रहा है।
कब से निर्माण हो रहा है और कब तक होगा? खास है कि उक्त योजना से चल रहे कार्यों के गुणवत्ता निर्धारण आदि के लिए अलग-अलग एजेंसी है, जिसकी जिम्मेदारी अलग-अलग लोगों की है। इसके बावजूद इस तरह की लापरवाही से गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
जर्जर वेयर हाउस गिरने का डर, रहते हैं मजदूर
इन सबके बीच गौर करने वाली बात यह है कि आबकारी के जर्जर वेयर हाउस के कुछ क्षेत्र को तोडकऱ कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। जबकि निर्माणधीन कंट्रोल रूम के पहले और बाद में जर्जर वेयरहाउस में मजदूर रह रहे हैं। मोहल्लवासियों का कहना है कि यह जर्जर भवन कभी भी गिर सकता है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। उधर एक हिस्से के जर्जर भवन में बिजली कंपनी के लिए कार्य करने वाले मजदूर रहते हैं। जबकि दूसरे में कोई दूसरा व्यक्ति लंबे समय से रह रहा है। परिसर में करीब 100 साल पुराने पेड़ के काटे जाने पर भी मोहल्लेवासियों ने आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि जर्जर वेयर हाउस को पूरी तरह से तोडकऱ नया निर्माण किया जाना था ताकि किसी प्रकार के हादसे का डर न रहें। वेयर हाउस के पीछे जर्जर दीवार के बाद मरारी मोहल्ला जाने वाली गली है। उससे होकर लोगों का हमेशा आना-जाना लगता रहता है।
वर्जन - आरडीएसएस योजना से सब स्टेशन का निर्माण हो रहा है। यूनिवर्सल कंपनी यह कार्य कर रही है। इस कार्य के लिए अलग-अलग एजेंसी है, जो गुणवत्ता निर्धारण सहित अन्य कार्य देख रही है। परिसर के जर्जर वेयर हाउस में यदि कोई रहता है तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। - अमित कुमार, अधीक्षण यंत्री बिजली कंपनी बालाघाट
