भंडारण केंद्रों में अमानक धान पहुंचाने के आरोप, आरबी एसोसिएट्स ने की लिखित शिकायत

कहां विभिन्न गोदामों की जांच में मिली हैं कई खामियां
जिलेभर के करीब 185 केन्द्रों में समितियां किसानों से धान खरीद कर परिवहन करवा रही है। इनमें कई समितियों द्वारा अमानक स्तर का रिजेक्ट धान गोदामों में पहुंचाकर उसका भंडारण कराया जा रहा है। रोजाना 50 से 60 बोरी रिजेक्ट धान विभिन्न भंडारण केंद्रों में पहुंचाया जा रहा है। इनमें कंकड़, पत्थर, भूसा, रेत, होने की शिकायत मिल रही है। ऐसा कर समितियां शासन को नुकसान पहुंचा रही हैं। यह आरोप धान की गुणवत्ता का निरीक्षण करने वाली शासन से अधीकृत संस्था आरबी एसोसिएट्स ग्लोबल कनेक्ट प्रालि ने लगाए हंै। जिन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर से की है। सभी शिकायतों की तत्काल जांच कर संबंधितों पर कार्रवाई की मांग की है।
वारासिवनी के ग्राम खापा भंडारण केंद्र में भंडारित की गई धान की गुणवत्ता का निरीक्षण करने पहुंचे गुणवत्ता निरीक्षक दीपक राखा ने बताया कि विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में खरीदी गई धान के स्टॉक भंडारण के लिए भेजे जा रहे हैं। कई लॉट अमानत व घटिया किस्म के है। हमारे सर्वेयर जब उस धान को रिजेक्ट करते हैं, तो समिति सर्वेयर पर दबाव बनाती है। एक गाड़ी में 50 से 60 बोरी में मिट्टी कंकर, पत्थर मिला है, कई बोरी में अमानत धान पाई गई है। खापा केंद्र में जो बोरियां आई है, कई बोरियों में सिलाई, टैग किसानों की पहचान नंबर सहित अन्य तरह की खामियां पाई गई है। जिले में करीब 60 से 70 केंद्र ऐसे हैं, जहां अमानत धान की खरीदी की गई है।
आरबी एसोसिएट्स ग्लोबल कनेक्ट प्रालि के गुणवत्ता कंट्रोलर और निरीक्षकों ने बताया कि शासन द्वारा अमानक धान का खुलासा करने के लिए आरबी एसोसिएट्स को अधीकृत किया गया है, जो विभिन्न केंद्रों और भंडारण केंद्र का निरीक्षण कर इसकी रोकथाम के प्रयास कर रहे हंै। विभिन्न समितियों में सर्वेयर की भी व्यवस्था कराई गई है। जो अमानक धान पडकऱ उसकी जानकारी शासन तक पहुंचा रहे हैं। समितियों और सर्वेयर के बीच अक्सर विवाद देखने को मिल रहा है। उन्होंने रजेगांव के एक खरीदी केंद्र पर सर्वेयर के साथ मारपीट किए जाने का भी आरोप लगाया है। सभी शिकायतों की जल्द जांच कराकर संबंधियों पर वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
आरबी एसोसिएट्स ने बताया कि हाल ही में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल को ज्ञापन देकर और प्रशासन के समक्ष हमारे विरुद्ध तथ्यहीन व झूठे आरोप लगाए गए हैं। ताकि प्रशासन को भ्रमित किया जा सके। शोषण और अपनी अनियमितताओं को छिपाने के लिए कुछ समिति प्रभारियों द्वारा संदिग्ध रूप से कुछ लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाकर सांठगांठ कर हमारे खिलाफ झूठी और एकतरफा बातें बताई जा रही है।
वर्सन
हमें शासन ने जो जिम्मेदारी दी है, उसका निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन समितियों में जो सर्वेयर रखे गए हैं, उन पर समितियां दबाव बनाती हैं और अमानक धान को मानक बातकर पास करने को कहती है, जो सरकार के मापदंड में नहीं बैठते। हमने अब तक जितनी शिकायतें की हैं, उसका निरीक्षण खाद अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार और अन्य अधिकारियों ने भंडारण केंद्रों पर पहुंचकर किया है, सभी शिकायतें सहीं पाई गई है। सभी शिकायतों की जांच की जाए और संबंधितों पर वैधानिक कार्रवाई की जाए।
शैलेंद्र कुमार भगत, गुणवत्ता कंट्रोलर
बड़ी खबरेंView All
बालाघाट
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोंदिया रोड पर नवेगांव से आगे शनिवार को एक भयावह सडक़ दुर्घटना सामने आई। इस हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जबकि ऑटो चालक को भी चोटें आई हैं। दुर्घटना के बाद 16 चका ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना 10 जनवरी को दोपहर हुई। सिद्धार्थ नगर बूढ़ी बालाघाट निवासी 29 वर्षीय अमन राज पिता कन्हैया लाल पटले अपनी बाइक से ग्राम सालेटेका से बालाघाट लौट रहे थे। नवेगांव के आगे नवेगांव से गोंगलई की ओर जा रही एक ऑटो से उनकी बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर के चलते अमन राज सडक़ पर गिर पड़े। इसी दौरान पीछे से गुजर रहे एक 16 चका ट्रक ने युवक के दोनों पैर को कुचल दिया। ट्रक चालक बिना रुके मौके से फरार हो गया। हादसा इतना दर्दनाक था कि मौके पर मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। वहीं बाइक की टक्कर से ऑटो भी अनियंत्रित होकर पलट गई। ऑटो चालक राजेंद्र सोलाखे निवासी ग्राम नेतरा नवेगांव घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। बताया गया कि अमन राज पटले पेशे से एलईडी टीवी मैकेनिक हैं और सिद्धार्थ नगर बूढ़ी में अपने परिवार के साथ रहते हैं। बताया गया कि 9 जनवरी को वह अपनी पत्नी और पांच वर्षीय बेटी के साथ ग्राम सालेटेका अपनी बुआ के घर गए थे। रात में वहीं रुकने के बाद अमन राज अपनी पत्नी और बेटी को वहीं छोडकऱ अकेले बालाघाट के लिए निकले थे। इसी दौरान यह दुर्घटना घटित हुई। प्राथमिक उपचार के बाद अमन राज की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तत्काल हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जबकि ऑटो चालक राजेंद्र सोलाखे का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। जिला अस्पताल पुलिस चौकी द्वारा घायल अमन राज के पिता कन्हैया लाल पटले के बयान दर्ज कर तहरीर अग्रिम कार्रवाई के लिए संबंधित थाना ग्रामीण नवेगांव भेज दी गई है। पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी है।