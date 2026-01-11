इधर सितम ढा रही ठंड, नींद से बेदार नहीं हो रही नपा

शीत लहर से ढिढुरे जिलेवासी, नपा ने दोबारा नहीं डलवाए अलावा
पिछले तीन-चार दिनों से चल रही सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। अचानक मौसम में आए बदलाव से जिले में ठंड बढ़ गई है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है अधिकतम तापमान 24 डिग्री व न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के आस पास रहने की जानकारी मौसम विज्ञान केन्द्र बडग़ांव से प्रसारित की गई। जिले में कड़ाके की ठंड पडऩे की संभावना जताई जा रही है।
मौसम में आए अचानक बदलाव से पूरा जिला शीत लहर की चपेट में है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्रों में चल शीत हवाए सितम ढा रही है। सबसे ज्यादा असर वनांचलों में देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार जिले के बैहर, उकवा, मलाजखंड, बिरसा क्षेत्र में ठंड ने जोर पकड़ा है। इसके अलावा बालाघाट, वारासिवनी, खैरलांजी, लामता, परसवाड़ा के क्षेत्रों में शनिवार से कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। जिला मुख्यालय के अलावा ग्रामीण अंचलों में भी लोग दिन भी अलाव का सहारा लिए नजर आ रहे हैं।
शुक्रवार रात से ठंड बढऩे के साथ ही सर्द हवाएं चलने से दिन भर लोग ठिठुरते रहे। बताया जा रहा है कि पिछले 4 दिनों से मौसम में ठंडक देखी जा रही है। लेकिन नपा ने एक बार अलाव के लिए चे रखने के बाद दोबारा लकडिय़ों का इंतजाम नहीं किया हंै। शहर के विभिन्न मार्गों, चौक चौराहों पर रखे चे जलाकर राख हो गए हैं। अब यहां अलावा की व्यवस्था नहीं किए जाने से पूरी रात गश्त करने वाले पुलिस कर्मियों, बस स्टैंड में पहुंचने वाले यात्रियों के साथ आम लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल पा रही है। वे ठंड से बचने कचरा जलाकर सहारा लेते नजर आ रहे हैं।
पत्रिका ने शहर मुअयाना किया। इस दौरान रैन बसेरा, रेलवे स्टेशन के पास, आटो रिक्शा स्टैंड, काली पुतली चौक, कोतवाली समीप, बैहर रोड में कचरा जलाकर लोग ठंग से बचने का प्रयास करते नजर आए।
अचानक ही ठंड के बढऩे से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। अस्पताल में सर्दी-जुकाम और बुखार के मरीज बढ़े हैं। वर्तमान में ओपीडी में ज्यादातर बुखार, सर्दी और गले में खराश की शिकायत वाले मरीज पहुंचे रहे हैं। अभी रोजाना जिला अस्पताल और निजी क्लिनिको में मरीज सर्दी जुकाम, बुखार, सिर दर्द जैसी की शिकायतों के साथ आ रहे हैं।
