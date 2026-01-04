यहां महिलाओं ने संभाल रखी है परिवार नियोजन की जिम्मेदारी, पुरुषों का नहीं रुझान

एएसओ श्रद्धा सिंह ने बताया कि पुरुष नसबंदी बहुत ही आसान व सरल बिना चीरा, टांका दर्द रहित पद्धति है। जिसमें नसबंदी करने में मात्र 5 से 10 मिनिट का समय लगता है। पुरुष को भर्ती होने की भी आवश्यकता नहीं होती है और नसबंदी के बाद पुरुष अपने घर जा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं होती है। महिला नसबंदी की अपेक्षा पुरुष नसबंदी बहुत ही आसान है। पुरुष नसबंदी कराने पर 3 हजार और प्रेरक को 400 रुपए मिलते हैं।

वर्सन

आंकड़ों के हिसाब से भले ही महिलाओं के नसबंदी कराने के आंकड़े अधिक है। लेकिन हमारा जिला पुरुष नसबंदी के मामले में प्रदेश में अच्छे स्थान पर है। एक महिला चिकित्सक के निलंबित रहने के कारण इस बार कम ऑपरेशन हो पाए हैं।

श्रद्धा सिंह, एएसओ स्वास्थ्य विभाग