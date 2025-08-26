काउंटर से 95 मशीन से 80 रुपए में जबलपुर की टिकट

बालाघाट. बालाघाट में चल रहे अमृत भारत व गति शक्ति यूनिट के कार्यों की जांच दूसरी एजेंसी से कराए जाने की मांग तूल पकड़ रही है। लोगों ने बताया कि 10 करोड़ से निर्मित सरेखा अंडरब्रिज की दीवार सीपेज हो रही है। छत टपक रही है और सडक़ उखड़ गई है। अमृत भारत योजना से करीब 7.04 करोड़ रुपए से रेलवे स्टेशन पर हुए कार्य की गुणवत्ता सही नहीं है। टपक रहे वेटिंग हॉल की छत पर तिरपाल लगाया गया है। पोर्च व आसपास के सौंदर्यीकरण की गुणवत्ता की पोल बीते माह आई आंधी ने खोल दी थी। निर्माणधीन सुलभ शौचालय की स्थिति ठीक नहीं है। सर्कुलेटिंग ऐरिया के फर्श पर लगे गट्टू की गुणवत्ता सही नहीं है। जिम्मेदार इसको गंभीरता से नहीं ले रहे, जिसका खामियाजा निर्माणदायी कंपनी के कार्य हैंडओवर किए जाने के बाद स्थानीय कर्मचारी और जनता को भुगतनी पड़ेगी। इसलिए समय रहते जांच कराने की मांग तूल पकड़ रही है।