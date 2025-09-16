Patrika LogoSwitch to English

बालाघाट

कार बाइक की भिडंत में बाइक सवार मेडिकल संचालक की मौत

मित्र की कार ही बनी मित्र की मौत की वजह

बालाघाट

Mukesh Yadav

Sep 16, 2025

मित्र की कार ही बनी मित्र की मौत की वजह
मित्र की कार ही बनी मित्र की मौत की वजह

वारासिवनी थाना क्षेत्र के थानेगांव नाले के पास सोमवार की रात्रि तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर में बाइक सवार प्रॉपर्टी ब्रोकर और मेडिकल स्टोर्स संचालक शांतनु भरने की दर्दनाक मौत हो गई।
जानकारी अनुसार मृतक शांतनु भरने एफसीआई गोदाम के पास स्थित अपनी मेडिकल दुकान बंद कर अपने गृह ग्राम गर्रा रामपायली जा रहे थे। तभी गर्रा गांव से वारासिवनी की ओर से तेज रफ्तार आ रहे कार क्रमांक एमपी 50 सी 9863 के चालक राम राणा ने थानेगांव नाले के पास टक्कर मार कर नीचे खेत में कार घुस गई। इस टक्कर में बाइक क्रमांक एमपी 50 एमएफ 2019 के परखच्चे उड़ गए। बाइक चला रहे युवक शांतनु भरने बुरी तरह से घायल हो गए। इलाज के दौरान मौत हो गई। देर रात्रि हुई कार और बाइक की भीषण टक्कर की आवाज सुन ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंच कर घटना की सूचना वारासिवनी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच घायल शान्तनु को तत्काल जिला अस्पताल ले गए। यहां इलाज के दौरान घायल युवक की मौत हो गई।

दोस्त थे मृतक और कार चालक

ग्रामीणों ने बताया कि मृतक शांतनु और कार चालक राम राणा दोनों आपस में गहरे मित्र थे। प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य दोनों साथ ही मिलकर करते थे और हमेशा साथ ही रहते थे। लेकिन सोमवार की रात राम की कार उसी के परम् मित्र शान्तनु के लिए काल बनकर आई और दोनों दोस्तों को हमेशा के लिए अलग-अलग कर राम को जीवन भर का दर्द दे गई। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर घटना की जांच प्रारंभ करने के साथ ही मृतक शान्तनु का पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया हैं। मंगलवार को अंतिम संस्कार मृतक के गृह ग्राम गर्रा में किया गया।

Published on:

16 Sept 2025 09:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / कार बाइक की भिडंत में बाइक सवार मेडिकल संचालक की मौत

