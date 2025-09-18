दहियान से नक्सलियों ने किया युवक का अपहरण

आईजी ने बताया कि मंगलवार की शाम को देवरबेली चौकी अंतर्गत रायली और चोरिया गांव के बीच जंगल में लगे दहियान से ग्राम पोसेरा निवासी देवेंद्र यादव (24) का अपहरण हुआ है। मौके से बरामद चि_ी में उसे मुखबिर बताया गया है। चि_ी में उसे पितकोना चौकी में दूध-दही देने की आड़ में मुखबिरी करने की बात कही गई है। देवेंद्र के साथी अवधेश से पुलिस ने पूछताछ कर रही है। उसने पुलिस को बताया है कि नक्सली देवेंद्र को उठाकर ले गए हैं। देवेंद्र अभी तक वापस नहीं आया है। न ही वह घर पहुंचा और न ही दहियान आया है।