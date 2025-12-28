इतिहास बनने को बेताब पुल की नपा नहीं ले रही सुध

दिखने में साधारण लेकिन कई मायनों में अपना अलग महत्व रखने वाले छोटे पुल की खूबियां अनेक है। बताया जाता है कि बालाघाट जिले की स्थापना के समय से अंग्रेजों द्वारा यह पुल पत्थरों से बनाया गया है, जो शायद जिले में अब अकेला ही शेष रह गया है। पहले इसी पुल से आवागमन हुआ करता था। लेकिन 90 के दशक के बाद आबादी व नदी का जल स्तर पर बढऩे से बड़े पुल का निर्माण किया गया। इसके बाद से ही इसकी पूछ परख कम होने लगी। इसके बाद वैनगंगा नदी में बढ़े जलस्तर के विहंगम दृश्य को देखने इस पुल का उपयोग किया जाता है। वहीं कई धार्मिक व अत्येंष्टी अनुष्ठान भी पुल के माध्यम से ही संपन्न करवाए जाते हैं। गर्मी के दिनों में यहां मेला जैसा महौल रहता है। तैराकी व पिकनिक के शौकीन इसी पुल में डेला लगाते हैं।