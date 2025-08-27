Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बालाघाट

गौर विसर्जन के साथ महिलाओं ने तोड़ा निर्जला व्रत

नदी, जलाशयों में किया गौर का विसर्जन

बालाघाट

Mukesh Yadav

Aug 27, 2025

नदी, जलाशयों में किया गौर का विसर्जन
नदी, जलाशयों में किया गौर का विसर्जन

पति की दीर्घायु, परिवार की सुख समृद्धि और मंगलकामनाओं के लिए महिलाओं ने मंगलवार को निर्जला हरितालिका व्रत का शुरू किया था। बुधवार को गौर व फुलेरा विसर्जन के साथ व्रत का समापन किया गया। महिलाओं ने नदी, जलाशयों के तट पर गौर का पूजन कर विसर्जन किया। इसके बाद तीज का कठिन व्रत तोडकऱ अन्न जल ग्रहण किया।

महिलाओं के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के अखंड जुड़ाव का प्रतीक है। इस दिन व्रतधारी महिलाएं भगवान शिव एवं माता पार्वती की विधिवत पूजा करती हैं। मान्यता है कि इस दिन गौरी-शंकर की विधि विधान के साथ पूजा-अर्चना करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह एक कठिन और सबसे लंबी अवधि का व्रत है। जो सूर्योदय से शुरू होकर दूसरे दिन सूर्योदय तक उपासक निराहार निर्जला रूप से व्रतधारी महिला और कन्याएं करती है। 26 अगस्त के सूर्योदय से प्रारंभ इस व्रत का 27 अगस्त के सूर्योदय में गौर विसर्जन के साथ समापन किया।

गौर विराजित कर रातभर किया पूजन

महिलाओं एवं युवतियों ने भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करके पति की दीर्घायु और सुयोग्य वर की मनोकामना की। व्रतधारी महिलाओं ने घरो में सुंदर मंडप के नीचे गौर को विराजित कर रातभर जागरण कर विधि, विधान से पूजन किया। पूजन में व्रतधारी महिलायओं ने पांच प्रकार के व्यंजन अर्पित कर रेत से भगवान शंकर और पार्वती के अक्श को हल्दी, कुमकुम, चंदन, बेलपत्र और भगवान शंकर एवं माता पार्वती को चढऩे वाले फल एवं सुहाग की सामग्री चढ़ाकर शुभ मुहुर्त पर पूजन कर मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगा।

यहां किया गया गौर विसर्जन

नगरीय क्षेत्र के महामृत्युंजय घाट, शंकरघाट, गायखुरी घाट, देवटोला नहर में सुबह से ही गौर विसर्जन का सिलसिला प्रारंभ हो गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने भगवान शंकर और माता पार्वती के रेत से बनाए गए अक्श और गौर का विसर्जन किया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 07:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / गौर विसर्जन के साथ महिलाओं ने तोड़ा निर्जला व्रत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.