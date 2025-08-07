CG News: सोसाइटी में गड़बड़ी, 55 हितग्राहियों के हिस्से का राशन डकार गए घपलेबाज

शिकायत पर जिला खाद्य अधिकारी ने गुरुवार को एक जांच टीम गठित कर गांव भेजा। जांच अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों का बयान दर्ज किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शासन के निर्देशानुसार तीन माह का चावल एकमुश्त दिया जाना है, लेकिन बम्हनपुरी में कई हितग्राहियों को पूर्ण मात्रा में चावल नहीं दिया गया। किसी को 40 किलो, तो किसी को 50 किलो चावल ही मिला। करीब 25-30 हितग्राही ऐसे भी हैं जिन्हें तीन महीने दूर, एक दिन का भी चावल नहीं मिला है। ढाबाडीह और बम्हनपुरी के ग्रामीणों में इस गड़बड़ी को लेकर आक्रोश है।