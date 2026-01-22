Major Accident at Steel Plant: बलौदाबाजार स्पंज आयरन प्लांट में ब्लास्ट, 6 मजदूरों की मौत, 5 घायलों की हालत गंभीर

Major Accident at Steel Plant: बलौदाबाजार जिले के बकुलाही इलाके में स्थित एक स्पंज आयरन प्लांट में भीषण विस्फोट हो गया। इस हादसे में अब तक छह लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। मलबे में कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। अचानक हुए विस्फोट से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यह घटना भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र के ग्राम बकुलाही स्थित प्लांट में हुई है।