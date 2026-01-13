सत्तारूढ़ कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना फिलहाल नहीं!

शिवकुमार को ऑब्जर्वर बनाए जाने से न सिर्फ उनके समर्थकों में बल्कि दक्षिण की सियासत में भी हलचल मच गई। शिवकुमार के लिए यह फैसला दोहरे झटके के तौर पर देखा जा रहा है। पहले तो मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना लगभग खत्म हो गई, दूसरी तरफ केरल विधानसभा चुनावों में उनकी भूमिका सीमित कर दी गई। शिवकुमार को केरल की जिम्मेदारी नहीं दिए जाने के पीछे भी गहरी चाल बताई जा रही है। शिवकुमार ने पार्टी आलाकमान के फैसले को काफी अनिच्छा से स्वीकार किया। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक कांग्रेसी होने के नाते उन्हें पार्टी के आदेशों का पालन करना पड़ेगा। पार्टी जो भी करने को कहेगी, हमें वह करना होगा। कांग्रेसी होने का यही मतलब है। पार्टी हाईकमान ने असम की देखभाल करने के लिए कहा है। वह पहले भी असम गए थे, बहुत पहले और अब वे फिर से वहां भेजना चाहते हैं, तो जाएंगे।