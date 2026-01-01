पीयूसी प्रायोगिक परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए वेब स्ट्रीमिंग

केएसइएबी के निदेशक गोपालकृष्ण एच.एन. ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) सक्षम सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और प्रायोगिक अंकों को सीधे केंद्रों से ऑनलाइन बोर्ड के सर्वर पर अपलोड किया जाएगा। जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा होती है, उनमें थ्योरी परीक्षा 70 अंकों की और प्रायोगिक परीक्षा 30 अंकों की होगी। थ्योरी में पास होने के लिए कम से कम 21 अंक अनिवार्य हैं, जबकि कुल मिलाकर विषय में 33 प्रतिशत अंक लाना आवश्यक है।परीक्षाएं 27 से