6 महीने के बच्चे का अपहरण करने के आरोप में महिला गिरफ्तार

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने हासन निवासी 50 वर्षीय आरोपी महिला नंदिनी की पहचान की और उसे पकड़ बच्चे को बरामद किया।

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Oct 24, 2025

Crime (Patrika.com)

Crime (Patrika.com)

रेलवे पुलिस ने मैसूरु रेलवे स्टेशन पर छह महीने के बच्चे का अपहरण करने वाली एक महिला को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की। बच्चे को बरामद कर उसके माता-पिता को सौंपा।

यह घटना बुधवार रात की है जब माता-पिता अपने बच्चे के साथ प्लेटफॉर्म पर सो रहे थे। महिला ने बच्चे को चुरा लिया। जब माता-पिता जागे तो, उन्होंने अपने बच्चे को गायब पाया। मां ने मदद के लिए शोर मचाया। इसके बाद रेलवे पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने हासन निवासी 50 वर्षीय आरोपी महिला नंदिनी की पहचान की और उसे पकड़ बच्चे को बरामद किया।

Published on:

24 Oct 2025 05:49 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / 6 महीने के बच्चे का अपहरण करने के आरोप में महिला गिरफ्तार

बैंगलोर

कर्नाटक

