6 महीने के बच्चे का अपहरण करने के आरोप में महिला गिरफ्तार

यह घटना बुधवार रात की है जब माता-पिता अपने बच्चे के साथ प्लेटफॉर्म पर सो रहे थे। महिला ने बच्चे को चुरा लिया। जब माता-पिता जागे तो, उन्होंने अपने बच्चे को गायब पाया। मां ने मदद के लिए शोर मचाया। इसके बाद रेलवे पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने हासन निवासी 50 वर्षीय आरोपी महिला नंदिनी की पहचान की और उसे पकड़ बच्चे को बरामद किया।