बेंगलूरु में ‘कैट फाइट’, पुलिस ने कराया समझौता

घटना की शुरुआत तब हुई जब एक परिवार की मादा पालतू बिल्ली ने चार बच्चों को जन्म दिया। पड़ोसियों का दावा था कि उनके नर बिल्ली ने मादा बिल्ली के साथ संबंध बनाया था, इसलिए वे चाहते थे कि दूसरे परिवार इन बच्चों की जिम्मेदारी उठाए। इस मांग को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को सूचना दी गई।