महिलाओं के दृढ़ संकल्प से समाज में आएगा व्यापक बदलाव 

यह बातें आचार्य विमलसागर सूरीश्वर ने हुब्बल्ली से गदग की पदयात्रा के दौरान नलवड़ी के स्कूल में प्रवचन देते कही। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में युवकों की तुलना में कन्याओं में धीरता, गंभीरता, सहनशीलता और परिपक्वता जैसे गुण अधिक मात्रा में पाये जाते हैं। गुणों के कारण आने वाला जमाना कन्याओं और महिलाओं के नाम होगा।आचार्य ने बताया कि समाज में अनेक विषमताएं हैं। सामूहिक प्रयासों से ही उन्हें दूर किया जा सकता है। कन्या और महिला वर्ग का दृढ़ संकल्प समाज में व्यापक बदलाव ला सकता है। पढ़ाई, फैशन, धन और पेशे से भी बढ़कर हैं मनुष्य का चरित्र। इस तथ्य को हमें नहीं भूलना चाहिए।