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प्यार की भेंट चढ़ी 24 साल की विवाहिता, प्रेमी संग भागने पर परिवार ने उतारा मौत के घाट

Karnataka Honor killing: कर्नाटक के बेलगावी में एक 24 वर्षीय महिला की कथित ऑनर किलिंग में उसके परिवार के सदस्यों ने हत्या कर दी। पुलिस ने भाई, चाचा और बहनोई समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

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बैंगलोर

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Devika Chatraj

Apr 14, 2026

ऑनर किलिंग (File Photo)

Karnataka Murder Case: कर्नाटक के बेलगावी जिले में एक दिल दहला देने वाला ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को हिला दिया है। यह घटना कर्नाटक के बेलगावी जिला के यमनकानमराडी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई, जहां एक 24 साल की महिला की कथित तौर पर उसके ही परिवार के सदस्यों ने हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मृतका का भाई, चाचा और बहनोई शामिल हैं।

प्रेम संबंध बना हत्या की वजह

पुलिस के अनुसार, मृतका की शादी हुई थी, लेकिन वह अपने 28 साल के प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई थी। इसके बाद परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और बाद में उसका पता लगा लिया। आरोप है कि इसके बाद परिवार ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची।

हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश

जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने महिला की बेरहमी से हत्या कर दी और सबूत छिपाने के लिए उसके शव को जला दिया। यह जघन्य घटना 13 मार्च को हुई थी, लेकिन इसका खुलासा हाल ही में हुआ। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मृतका के चाचा प्रकाश हेळवारा (हुक्केरी के पास गुडिकशेत्रा गांव निवासी), भाई श्यानूरा हेळवारा और बहनोई मोरबाड़ा कल्लप्पा (रायबाग निवासी) के रूप में हुई है। घटना का संबंध रायबाग तालुक और हुकेरी क्षेत्र से भी बताया जा रहा है।

ऑनर किलिंग मामलों पर कानून

गौरतलब है कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ने ऑनर किलिंग और अंतरजातीय विवाह को लेकर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए एक विशेष कानून लागू किया है। इसके बावजूद ऐसे मामले लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। इससे पहले भी राज्य में कई गंभीर घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें दिसंबर 2025 में धारवाड़ जिले में एक गर्भवती महिला की हत्या और जून 2023 में तुमकुरु जिले में एक 17 वर्षीय लड़की की हत्या जैसे मामले शामिल हैं।

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#Crime

Published on:

14 Apr 2026 01:34 pm

Hindi News / National News / प्यार की भेंट चढ़ी 24 साल की विवाहिता, प्रेमी संग भागने पर परिवार ने उतारा मौत के घाट

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