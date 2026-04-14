प्यार की भेंट चढ़ी 24 साल की विवाहिता, प्रेमी संग भागने पर परिवार ने उतारा मौत के घाट

Karnataka Murder Case: कर्नाटक के बेलगावी जिले में एक दिल दहला देने वाला ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को हिला दिया है। यह घटना कर्नाटक के बेलगावी जिला के यमनकानमराडी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई, जहां एक 24 साल की महिला की कथित तौर पर उसके ही परिवार के सदस्यों ने हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मृतका का भाई, चाचा और बहनोई शामिल हैं।