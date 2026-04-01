कर्नाटक की सियासत में भूचाल! BJP नेता की हत्या में दोषी पाए गए कांग्रेस के पूर्व मंत्री, जाएंगे जेल

Vinay Kulkarni Convicted: कर्नाटक में सनसनीखेज राजनीतिक हत्याकांड में विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। बुधवार को एमएलए/एमपी के लिए गठित विशेष अदालत ने वरिष्ठ कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी को भाजपा नेता योगेश गौड़ा की हत्या के मामले में दोषी करार दिया। अदालत ने सीबीआई को कुलकर्णी समेत अन्य दोषियों को तुरंत हिरासत में लेने का आदेश दिया।