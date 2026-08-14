वंदे मातरम् एवं भारत माता की जय के गूंजे नार

सागवाड़ा. हर घर तिरंगा अभियान के तहत गुरुवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गामड़ा चारणीया में प्रभातफेरी एवं तिरंगा यात्रा रैली का आयोजन किया गया।

रैली संस्था प्रधान कपिल जैन के दिशा-निर्देश में और शारीरिक शिक्षक प्रभारी हितेश जैन के नेतृत्व में विद्यालय से शुरू होकर गांव के मुख्य चौराहे तक निकाली गई। विद्यार्थियों ने हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम्, भारत माता की जय, हर घर तिरंगा-घर-घर तिरंगा के जयघोष लगाए। रैली गांव में भ्रमण कर पुन: विद्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। वरिष्ठ अध्यापक अर्जुन गोदावत ने रैली के महत्व बताते हुए कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को घर-घर तक पहुंचाना है। रैली में अध्यापिका दीपिका जैन, मंजुला भागरिया, जयश्री सेवक, यशिता कलाल, रचना जैन, संगीता सेवक, अनिल जैन, धूलजी यादव, चंद्रकांत मकवाणा, सुरेश पाटीदार, प्रीतेश नीरज, डायालाल पाटीदार मौजूद रहे।