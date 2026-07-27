शैक्षिक महासंघ ने किया पौधारोपण की शुरुआत

पीठ पत्रिका. सीमलवाड़ा सीबीईओ कार्यालय परिसर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से पौधारोपण किया गया। जानकारी के अनुसार एक पौधा शिक्षक के नाम का शुभारंभ प्रदेश उपाध्यक्ष ऋषिन चौबीसा,संभाग संगठन मंत्री प्रवीण जैन, संभाग उपाध्यक्ष बलवंत बामणिया, जिलाध्यक्ष शंकरलाल कटारा,जिला महामंत्री सुदर्शन चौहान,जिला संगठन मंत्री दिलीपसिंह चौहान,जिला कोषाध्यक्ष राजेश पाटीदार व एसीबीईओ धनपाल भोई के उपस्थिति में पौधारोपण कर शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रवीण जैन, रमणलाल पाटीदार का संघ की ओर से अभिनंदन किया गया।
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