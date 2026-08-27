जोड़ो ईद मिलादुन्नबी पर मरीजों को बांटे फल

धंबोला. ईद मिलादुन्नबी पर मुस्लिम समाज की ओर से सरकारी अस्पताल, रामेश्वर अस्पताल एवं जीवनदीप अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए गए। समाजजनों ने मरीजों की कुशलक्षेम पूछते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस अवसर पर मुस्लिम समाज के सदर हाजी इब्राहिम शेख, हाजी हबीब भाई फुमती, मौलाना हबीब बंगा, इमरान पटेल, हारून पटेल, तस्लीम पटेल, जुल्फिकार पटेल, फारुख पटेल, शाहीद बंगा, मुस्तफा मेगरेजा एवं इमरान फुमती सहित समाजजन मौजूद रहे। कार्यक्रम में डॉ. रोहित लबाना एवं डॉ. वाहिद शेख सहित अस्पताल के चिकित्सक एवं स्टाफ भी उपस्थित रहे।