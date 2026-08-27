छत्रपाल अध्यक्ष व सुरेश महामंत्री बने

डूंगरपुर. राष्ट्रीय कवि संगम की नवीन जिला कार्यकारिणी की घोषणा की है। जिसमें प्रांतीय अध्यक्ष घनश्याम सिंह भाटी ने बताया की नवीन कार्यकारिणी का गठन संगठन की रचनात्मक एवं साहित्यिक गतिविधियों को और अधिक गति देने तथा जिले में राष्ट्र जागरण एवं साहित्यिक चेतना के विस्तार के उद्देश्य से किया गया है। घोषित कार्यकारिणी में जिलाध्यक्ष छत्रपाल शिवाजी, उपाध्यक्ष विपुल विद्रोही, कैलाश प्रेमी, महामंत्री सुरेश सरगम, कोषाध्यक्ष विपिन वत्सल, संगठन मंत्री मयंक मीत, मीडिया प्रभारी दिनेश प्रजापति, कार्यक्रम प्रभारी विक्रांत चौबीसा, महिला प्रभारी मनीषा पंड्या, युवा प्रभारी भुवनेश भारत को दायित्व सौंपा गया है। कार्यकारिणी सदस्य प्रकृति पंड्या, रेखा श्री खराड़ी, प्रतिज्ञा भट्ट, अंजली पंड्या, तृप्ति भावसार, हर्षिल पाटीदार, हीरालाल यादव, जितेंद्र जीत, महेश पाटीदार को शामिल किया गया है।
संरक्षक दिनेश पंचाल, दिनेश पंछी, देवराम मेहता, मार्गदर्शक प्रदीप सिंह चौहान, गोपाल सेवक, महेश देव, सुनील सारांश को बनाया गया है।