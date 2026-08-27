नर्सिंग छात्राओं को दी सुरक्षा की जानकारी

डूंगरपुर. कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की ओर से छात्राओं के लिए जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार और एएनएम नर्सिंग कॉलेज के सहयोग से एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें हेड कांस्टेबल स्नेहलता, हीना, सुनीता और कल्पना ने नर्सिंग छात्राओं को आत्मसुरक्षा के गुर सिखाए। इस दौरान पॉक्सो एक्ट, महिलाओं के खिलाफ अपराध, बाल श्रम, मानव तस्करी और साइबर ठगी के बढ़ते मामलों से बचने के उपाय बताए गए। साथ ही, यातायात नियमों के पालन और कार्यस्थल पर होने वाले शोषण के कानूनी प्रावधानों की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कॉलेज संस्थाप्रधान जयेश और ट्यूटर कपिल मौजूद रहे।