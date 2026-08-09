विश्व आदिवासी दिवस आज, सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न होंगे

साबला। विश्व आदिवासी दिवस को लेकर रविवार को कटारा क्षेत्र के मोदरा गांव में विश्व आदिवासी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। स्थानीय लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं में शिरकत कर आदिवासी संस्कृति व सभ्यता को रूप देंगे। इससे लेकर तैयारियां जोरो पर चल रही है।

भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के ब्लॉक संयोजक भेरूलाल वरवासा जागीर ने बताया कि स्थानीय ब्लॉक से डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर होने वाले कार्यक्रम में अनुशासित तरीके से सांस्कृतिक एवं संवैधानिक मूल्यों के साथ मनाने का आह्वान किया। प्रदेश सदस्य शंकर देवरिया ने प्रशासन से शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने का आग्रह किया।